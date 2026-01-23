Melikgazi'de İngilizce Kampı Düzenleniyor

Melikgazi Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği İngilizce Kampı ile öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kamp, eğlenceli ve öğretici içeriklerle dolu bir öğrenme ortamı sunarak, katılımcıların İngilizce eğitimine katkı sağlıyor.

Melikgazi'de İngilizce Kampı Düzenleniyor

Kamp, 26-30 Ocak tarihleri arasında 11-14 yaş arası gençler için gerçekleştirilecek. Katılımcılar, gezi, el sanatları, öğrenme ve keşif aktiviteleriyle zenginleştirilmiş bir programla karşılaşacak. Kontenjan sınırlı olduğu için, ilgilenen öğrencilerin kaydolmaları öneriliyor. Başvurular, www.melikgazi.bel.tr adresi veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapılabiliyor.

Bu kamp, çocukların özgüven kazanmalarına ve yabancı dili daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Melikgazi Belediyesi, eğitim alanında çeşitli projelerle gençlere destek vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 29 şahıstan 8'i tutuklandı
Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 29 şahıstan 8'i tutuklandı
Hayvan otlatma sonrası çıkan ve 1 kişinin öldüğü olayla ilgili savcı mütalaasını verdi
Hayvan otlatma sonrası çıkan ve 1 kişinin öldüğü olayla ilgili savcı mütalaasını verdi
Pınarbaşı-Göksun Karayolu kamyon, tır ve çekici trafiğine kapandı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu kamyon, tır ve çekici trafiğine kapandı
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor'
Başkan Çolakbayrakdar, “Kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor”
SP'li Altun'dan Elitaş'a teşekkür mesajı
SP’li Altun’dan Elitaş’a teşekkür mesajı
Bakan Işıkhan duyurdu, 'Emeklilerimizin 2026 Ocak ayı zam farkları ve ek ödemelerini yatırıyoruz'
Bakan Işıkhan duyurdu, “Emeklilerimizin 2026 Ocak ayı zam farkları ve ek ödemelerini yatırıyoruz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!