Melikgazi'de İngilizce Kampı Düzenleniyor

Kamp, 26-30 Ocak tarihleri arasında 11-14 yaş arası gençler için gerçekleştirilecek. Katılımcılar, gezi, el sanatları, öğrenme ve keşif aktiviteleriyle zenginleştirilmiş bir programla karşılaşacak. Kontenjan sınırlı olduğu için, ilgilenen öğrencilerin kaydolmaları öneriliyor. Başvurular, www.melikgazi.bel.tr adresi veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapılabiliyor.

Bu kamp, çocukların özgüven kazanmalarına ve yabancı dili daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Melikgazi Belediyesi, eğitim alanında çeşitli projelerle gençlere destek vermeye devam ediyor.