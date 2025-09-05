  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı

Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı

Melikgazi Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, bu yaz dönemi için iki ayrı grup halinde İngilizce Yaz Kampı gerçekleştirdi.

Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı

Gesi Kamp Merkezi'nde, doğayla iç içe bir ortamda 11-14 yaş arasındaki gençler için düzenlenen kamp, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Melikgazi Belediyesi, gençlerin eğitimine yönelik bu tür projelerin topluma olan katkısının farkında olarak, birçok etkinlik ve eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kamp süresince, 57 öğrenciye verilen İngilizce kursları, geleneksel sınıf ortamının dışına çıkarak doğal diyaloglarla öğrenme imkânı sundu. Öğrenciler, telaffuzlarını ve akıcı konuşmalarını geliştirirken, sabah sporları ile güne enerjik bir başlangıç yaptılar. Ayrıca, tişört boyama, sabun yapımı, taş ve kumbara boyama gibi eğlenceli atölyelerde el becerilerini de geliştirdiler.

Katılımcılar, bu yaz kampının kendilerine büyük fayda sağladığını ve düzenlenen etkinliklerin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ettiler. Melikgazi Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri, gelecekte de devam edecek gibi görünüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'
Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'
Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı
Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı
Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz
Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz
Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor
Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor
Google Krizi, Yerli Bulut Çözümlerine Dikkat Çekti
Google Krizi, Yerli Bulut Çözümlerine Dikkat Çekti
Talas'ın ihaleye çıkan 88 Villa Parseliden ancak 11'i satıldı: 47,5 Milyonluk Kaynak
Talas'ın ihaleye çıkan 88 Villa Parseliden ancak 11'i satıldı: 47,5 Milyonluk Kaynak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!