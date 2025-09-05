Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı

Gesi Kamp Merkezi'nde, doğayla iç içe bir ortamda 11-14 yaş arasındaki gençler için düzenlenen kamp, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Melikgazi Belediyesi, gençlerin eğitimine yönelik bu tür projelerin topluma olan katkısının farkında olarak, birçok etkinlik ve eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kamp süresince, 57 öğrenciye verilen İngilizce kursları, geleneksel sınıf ortamının dışına çıkarak doğal diyaloglarla öğrenme imkânı sundu. Öğrenciler, telaffuzlarını ve akıcı konuşmalarını geliştirirken, sabah sporları ile güne enerjik bir başlangıç yaptılar. Ayrıca, tişört boyama, sabun yapımı, taş ve kumbara boyama gibi eğlenceli atölyelerde el becerilerini de geliştirdiler.

Katılımcılar, bu yaz kampının kendilerine büyük fayda sağladığını ve düzenlenen etkinliklerin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ettiler. Melikgazi Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri, gelecekte de devam edecek gibi görünüyor.