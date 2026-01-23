Melikgazi'de kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sabahın ilk ışıklarından önce sahaya çıkarak, kar yağışının etkilerini en aza indirmek, araç ve yaya ulaşımını kolay hale getirmek için tüm ekiplerle birlikte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirten Başkan Palancıoğlu, tüm vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunarak, “Sabah saat 05.00. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte 100’ün üzerinde araçla sahada Melikgazi'nin tüm yollarını açmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Türkiye'nin yaklaşık sınır uzunluğu kadar, 2800 kilometrenin üzerinde bir uzunluğu temizliyoruz. 4800 civarında cadde ve sokağı temizlemek gerekiyor. Dolayısıyla bütün caddeleri, sokakları bir anda açmak, temizlemek mümkün değil. Kar yağışı devam ettiği sürece de temizlenen yol yeniden kapanıyor. Vatandaşlarımızın olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakikaten çok yoğun bir mesaiyle tüm gece çalıştılar. 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz. Bütün yolları açma gayretindeyiz, ana yollar, otobüs güzergahları, yokuşlu alanlar, en yoğun kullanılan alanlar, hastane, otel, cami ve okulların çevresi öncelikli alanlarımız arasında bulunuyor. Karla mücadele ekiplerimiz, yolları tuzlama, kaldırım temizleme ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızı rahat ettirmek, konforlu ulaşım sağlamak için tüm ekibimizle birlikte sahada çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.