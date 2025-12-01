Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor

Eski ve depreme dayanıksız konutların yerine modern ve sağlıklı yaşam alanları inşa eden projeler, belediyeye ait dairelerin yeni sahipleriyle buluşturulmasını da sağlıyor. Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Çorakçılar, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle ve Altınoluk gibi bölgelerde yürütülen yatay mimari projeleri, Melikgazi’nin sosyal donatılar açısından zenginleşmesine katkıda bulunuyor.

Sosyal Yaşamın Yeniden İnşası

Kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece binaların yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp, sosyal yaşam alanlarının da yeniden inşa edilmesini hedefliyor. Melikgazi Belediyesi, bu süreçte önemli yatırımlar gerçekleştirerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Projelerin önceliği, insan odaklı bir yaklaşım benimseyerek, yeni ve sağlıklı konutlarda huzur içinde yaşamalarını sağlamak.

Melikgazi'deki kentsel dönüşüm alanlarının genişletilmesiyle birlikte, daha fazla alanda dönüşüm çalışmaları yapılması planlanıyor. Bu projelerle, ilçenin çehresinin güzelleşmesi ve yeni bir görünüm kazanması hedefleniyor. Melikgazi Belediyesi, sürekli olarak en iyi hizmeti sunmayı amaçlayarak, hemşehrilerine ve ilçeye fayda sağlamayı sürdürüyor.