Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çatılarına Güneş Enerji Santrali Kuruldu

Melikgazi ilçesinde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çevre dostu bir uygulama hayata geçirildi. Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm bloklarının çatısına kurulan güneş enerji santrali (GES), 60 kWe / 71,4 kWp gücünde enerji üretecek.

Toplamda 6 blok binanın çatısına yerleştirilen güneş enerji santralleri, binaların ortak kullanım alanlarındaki elektrik tüketimini karşılamayı hedefliyor. Bu proje ile birlikte, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kullanma bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, kentsel dönüşüm süreçlerinde yenilenebilir enerji çözümlerine yönlendirme yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Küresel ısınmanın etkileri göz önünde bulundurulduğunda, doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu sağlamanın gerekliliği vurgulanıyor.

Daha önce birçok kamusal alanın çatısına güneş enerji santrali kurarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Melikgazi Belediyesinin bu girişimi, çevreye duyarlı projelerle sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Güneş enerji santrali uygulamaları, bölgedeki diğer projelere de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

