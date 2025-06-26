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Melikgazi'de kentsel dönüşüm konutlarının temel atma töreni yapılacak

Aydınlıkevler Mahallesi'nde 72 daireden oluşan kentsel dönüşüm konutlarının temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek.

Melikgazi'de kentsel dönüşüm konutlarının temel atma töreni yapılacak

Melikgazi Belediyesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi Aydınlıkevler Mahallesi Çorakçılar'da 72 daireden oluşan kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenini yapılacak. 
İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel dönüşüm yalnızca bugünü değil, yarının şehirlerini şekillendirecek bir yatırımdır. Melikgazi Belediyesi olarak, 27 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Aydınlıkevler Mahallesi Çorakçılar'da 72 daireden oluşan kentsel dönüşüm konutlarımızın temel atma törenini yapacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla eski ve riskli yapılar yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı, çevre dostu ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş, geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yeni binaları inşa ediyoruz. Yeni mahallelerimizde hem de yaşam kalitesi artıyor hem de mahallelerimiz daha prestijli hale geliyor. Yine bir mahallemizin daha kentsel dönüşüm ile çehresi değişmeye başlayacak. Temel atma törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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