Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projeleri İlerlemede

Kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece binaların yenilenmesi ile kalmayıp, yeni sosyal yaşam alanlarının da oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Projelerin ilerleyişi hakkında yapılan değerlendirmelere göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. Temellerinin atılmasının üzerinden bir yıl geçmeden, binaların kaba inşaatı neredeyse tamamlandı. Farklı müteahhit firmaların ortak çalışması sayesinde, projelerdeki işçilik kalitesi de dikkat çekiyor.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilen 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları, bölge sakinleri tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. İkinci etap projelerinin de benzer bir ilgi göreceği öngörülüyor. Projelerin tamamlanmasının ardından, yeşil alanlar ve sosyal donatılar ile bölgenin daha da güzelleştirilmesi hedefleniyor.

Melikgazi Belediyesi, 2026 yılı sonuna kadar bu dönüşüm çalışmalarını tamamlamayı planlıyor ve bölge sakinlerine huzurlu bir yaşam sunmayı amaçlıyor.