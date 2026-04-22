Melikgazi'de kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırıldı

Melikgazi’de toplam 9 bölgede gerçekleştirilen örnek kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede yeni yapılacak olan projeler hakkında müteahhit firmalar ile bir araya gelerek, onları bilgilendirdi.

Yapılacak olan yeni projeler ve yeni ihaleleler hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Günden güne değişen ilçemizin refah seviyesini yükseltmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yapılacak olan yeni projeler ve yeni ihalelerimizi sizlerle paylaşmak ve bilgi vermek istedik. Birinci olarak, eski otogarın karşısı olan Aydınlıkevler Mahallemiz’de çalışmalarımız var. Çevredekilerin memnuniyeti ile talep edilen 2. etap çalışmalarımız da var. Üçüncüsü olarak Hulusi Akar Bulvarında Köşk Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projemize başlayacağız. Dördüncüsü Keçitepesi diye geçen Teknoparkın arkası. Beşinci çalışmamızı ise nasip olursa inşallah Dr. Sami İpek Bulvarında Yıldırım Beyazıt’ta yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızın hemen karşısına yapacağız. Altıncı çalışmamız ise Mimarsinan Mahalle’mizde yatay mimari projemiz olacak. Yeni alanlarımız üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Altınoluk Mahallemizdeki 120 bahçeli evden oluşan yatay mimari projemiz de hızla ilerliyor. Memnuniyet oldukça fazla. Mimarsinan Mahallemizde yaklaşık 200 bahçeli evin yer alacağı bir arsamız var. Bu projemiz ile Mimarsinan Mahallemiz gelişecek ve güzelleşecek. Belediye olarak müteahhitlerimizin işini kolaylaştırmak bizim görevimiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yapan müteahhit firmalarımız güzel işler yapıyor. Sağ olsunlar. Biz belediye olarak yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızda bir site mantığında birçok işi yapıyoruz. O bölgedeki okul, cami, Kur’an kursu, sağlık ocağı, peyzajı gibi ihtiyaçları da çözerek bir mahalle mantığında, o mahalleyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir de faizsiz, 36 ay eşit taksit ve yüzde 25 peşinat ile vatandaşları ev sahibi yapıyoruz. Bu vatandaşlarımıza kolaylık sağladığı için büyük bir talep görüyor.” dedi.