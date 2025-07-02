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Melikgazi'de Kır Düğün Alanlarıyla Düğünler Daha Renkli Hale Gelecek

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Küçükbürüngüz-Subaşı arasında ve Selçuklu Mahallesi'nde yeni kır düğün alanları inşa ediliyor.

Melikgazi'de Kır Düğün Alanlarıyla Düğünler Daha Renkli Hale Gelecek

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni evlenecek çiftlerin unutulmaz anlar yaşaması için tasarlanan bu mekanların konforlu, şık ve nezih olacağını belirtti. Palancıoğlu, “Melikgazi’de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeni kır düğün alanlarımız, çiftlerimize özel anlarını kutlamaları için harika bir ortam sunacak. Küçükbürüngüz-Subaşı arasında ve Selçuklu Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz bu tesisler için vatandaşlarımız oldukça heyecanlı. Bizlerden böyle bir alan talep ettiler ve biz de bu talebi karşılamak için çalışmalara başladık. Yeşil alanlar ve kapalı mekanlardan oluşan farklı konseptlerle, güzel anlarınıza tanıklık edecek bu düğün alanları şimdiden Melikgazi ve Kayseri için hayırlı olsun.” dedi.

Yeni projelerle birlikte Melikgazi, düğün organizasyonları için daha renkli ve keyifli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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