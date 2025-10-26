Melikgazi’de Kore Savaşı’nın 75. yılı konserle anıldı

Melikgazi Belediyesi'nde, Kore Savaşı’nın 75. yıl dönümü dolayısıyla, Kore’de hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla “Teşekkür ve Anma Konseri” düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinlikte Türk askerinin Kore’de merhametiyle dünyaya örnek olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocasinan, Talas Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimizden bir heyet Güney Kore’ye kardeş şehirlerimize ziyaretler yapmıştık. Bugün güzel bir konseri sizlere buluşturuyoruz. Aramızda Kore gazilerimiz ve aileleri var. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizim Kore Savaşına girmemiz ve şehitler vermemiz iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmiş ve kardeşliğe dönüştürmüştür. Kore ile bundan sonra Kayseri olarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Kore Savaşı’nda gösterdiği cesaretin yanı sıra vicdanı, merhameti ve insan sevgisiyle de hafızalara kazınan Türk askeri, aradan geçen yıllara rağmen tüm dünyada saygıyla anılıyor. Türk askeri, savaşın en zorlu günlerinde sadece cephede değil, insanlık adına da destan yazmıştır. Savaşın ortasında aç ve yetim kalan çocuklara sahip çıkan, onlara yuva kuran ve şefkatle yaklaşan Mehmetçiğimiz, Kore halkının kalbinde de silinmez bir yer edindi. Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı ise, Türk halkını ‘kan kardeşi’ olarak nitelendiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle kan kardeşi olan bu iki ülke arasındaki özel dostluğumuzun nesiller boyu sürmesini diliyorum. Muhteşem sahneleri ile Korea Grey Youth Choir korosuna seslendirdikleri eserler ve emekleri için teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize ve Kore Savaşı şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.