Melikgazi'de Köşk Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor
Melikgazi Belediyesi, ilçede yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Köşk Mahallesi'nde dönüşüm sürecini başlattı.
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Melikgazi’de Köşk Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor
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