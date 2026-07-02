Melikgazi’de Köşk Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Yeni Proje Detayları

İhale süreci tamamlanan proje kapsamında 4 blokta toplam 104 daire ve 8 dükkân inşa edilecek. Fiziki ömrünü tamamlamış eski yapıların yerine, deprem yönetmeliğine uygun, modern mimariye sahip ve yeşil alanlarla desteklenmiş yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Mahalle Çehresi Yenileniyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları yalnızca konut yenilemesiyle sınırlı kalmayacak; çevre düzenlemesi, otopark alanları ve sosyal donatıların da projeye dahil edilmesiyle mahallenin çehresi tamamen değişecek.

Yaşam Kalitesi Artıyor

Melikgazi Belediyesi’nin farklı mahallelerde sürdürdüğü dönüşüm projeleri, güvenli konutlar ve modern yaşam alanlarıyla ilçenin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bugüne kadar binlerce konut hak sahiplerine teslim edilirken, Köşk Mahallesi’nde hayata geçirilecek yeni proje bu sürece eklenmiş oldu.

Bu haber, Melikgazi’de depreme dayanıklı, modern ve sosyal donatılarla desteklenmiş yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda atılan yeni adımı ortaya koyuyor.