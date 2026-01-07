Melikgazi'de KPSS'ye hazırlık kursu başlıyor

Melikgazi Belediyesi kamu personeli olmak isteyenler için KPSS'ye hazırlık kursu başlatıyor. KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan öğrencilere destek vermek amacı ile hazırlık kursları düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile dershaneye gidemeyen öğrencilerimize yönelik hazırlık kursları düzenliyoruz. Başvurularımız başlıyor. Kayıt olmak için son başvuru tarihi; 16 Ocak. Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere derslerimiz Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde verilecek. Sınava kadar devam edecek kurslarımızdan öğrenciler branşlara göre ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türkçe derslerini alanında deneyimli ve başarılı eğitmenlerimiz verecek. Hocalarımız konu anlatımlarının yanı sıra soru çözümleri ile de öğrencilere destek olacak. KPSS kursumuzla öğrencilerimizi hayal ettiği başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. www.melikgazi.bel.tr adresinden başvurular alınıyor. Başvurularınızı yapmayı unutmayın." dedi.

E-KPSS Hazırlık Kursumuza da Kayıt Olmayı Unutmayın!

Ayrıca engelli bireylerin istihdamına yönelik her yıl düzenlenen E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlık kursunun kayıtlarının başladığını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu yıl da engelli bireylerimize desteklerimiz devam ediyor. Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde uzman öğretmenlerimiz tarafından verilecek kursumuzun başvuru tarihi 9 Şubat Cuma günü sona erecek” diye belirtti.