Melikgazi'de mahalle buluşmaları başlıyor

Mahalle Buluşmaları çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenleyecek olan Melikgazi Belediyesi, mahalle etkinliklerinin birincisini Engelliler Sitesi'nde düzenleyecek.

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  • 22.07.2023 13:43
  • Güncelleme: 22.07.2023 19:19
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Melikgazi'de mahalle buluşmaları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mahalle Buluşmaları çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenleyecek olan Melikgazi Belediyesi, mahalle etkinliklerinin birincisini Engelliler Sitesi’nde düzenleyecek.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kültürel ve sosyal etkinlerimize tam gaz devam ediyoruz. Her yaş kesimine hitap eden organizasyonlar düzenliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız etkinliklerde aileleri bir araya getirmeye birlik ve beraberliği pekiştirmeye önem veriyoruz. Dolayısıyla ilkini 23 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da düzenleyeceğimiz mahalle buluşmalarımıza yaşlı genç herkesi bekliyoruz. Etkinlikte müzik yayını, palyaço ve maskot etkinlikleri, dondurma, mısır ve pamuk şeker ikramı olacak. Yaza anlam katan ve özellikle çocukların çok mutlu olduğu bu tür etkinlikleri düzenlemeye diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz. Böyle eğlenceli ve dolu dolu bir etkinlikte vatandaşlarla ve ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliklerden memnuniyette yüksek olunca bizde memnun oluyor vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Keyifli bir pazar akşamı yaşamak isteyen hemşehrilerimi mahalle buluşmamıza beklerim" dedi.

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İHA

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