Melikgazi'de Metruk Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor

Belediye yetkilileri, şehrin estetiğini artırmak ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla metruk yapıların yıkımına hız kesmeden devam ediyor. Tacettinveli Mahallesi'ndeki eski kilisenin karşısında bulunan beş binanın yıkımı, bu çabaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Mahalle muhtarı da bu süreçte belediyeye destek vererek çalışmalara katkıda bulundu.

Yıkımların, şehrin merkezinde ömrünü tamamlamış yapıları ortadan kaldırmak için yapıldığı belirtildi. Melikgazi Belediyesi, geçmişteki gecekondu ve metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması için titiz bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte, her gün en az bir metruk yapının yıkıldığı ifade ediliyor. Melikgazi'nin daha güzel bir görünüm kazanması için atılan bu adımlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.