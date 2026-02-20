Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor

Eğitimlerde, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının önemi vurgulandı. Mobil eğitim aracı, uzman ekipler tarafından interaktif sunumlar yaparak öğrencilere eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Bu sayede, Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm tesisine gelemeyen öğrencilere hizmet götürerek, çevre bilincini küçük yaşta aşılamayı hedefliyor.

Minik öğrenciler, evlerinde topladıkları atıkları mavi poşetlere koyarak geri dönüşüm çalışmalarına destek verdiler. Eğitimlerin, merkez ve kırsal bölgelerdeki farklı okullarda devam edeceği bildirildi. Bu projeyle, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ve temiz bir geleceğin teminatı olan bilinçli nesillerin oluşturulması amaçlanıyor.