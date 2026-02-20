  • Haberler
Melikgazi Belediyesi, 'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı' ile okullarda çevre bilinci oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Osman Ulubaş Anaokulu'nda gerçekleştirilen sıfır atık eğitimiyle öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda farkındalık kazandırıldı.

Eğitimlerde, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının önemi vurgulandı. Mobil eğitim aracı, uzman ekipler tarafından interaktif sunumlar yaparak öğrencilere eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Bu sayede, Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm tesisine gelemeyen öğrencilere hizmet götürerek, çevre bilincini küçük yaşta aşılamayı hedefliyor.

Minik öğrenciler, evlerinde topladıkları atıkları mavi poşetlere koyarak geri dönüşüm çalışmalarına destek verdiler. Eğitimlerin, merkez ve kırsal bölgelerdeki farklı okullarda devam edeceği bildirildi. Bu projeyle, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ve temiz bir geleceğin teminatı olan bilinçli nesillerin oluşturulması amaçlanıyor.

Haber Merkezi

Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
