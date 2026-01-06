Melikgazi'de nikah ücretlerinde fiyat güncellemesi

Melikgazi Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısında alınan karar ile Evlendirme Şefliği'ne ait nikah ücretlerine zam geldi.

Melikgazi'de nikah ücretlerinde fiyat güncellemesi

Melikgazi Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar ile Evlendirme Şefliği’ne ait nikah ücretlerinde fiyat güncellemesi yapıldı.

Melikgazi Belediyesi’ne ait Mihrimah Sultan nikah salonu için fiyat değişikliği olmazken, Mimarsinan nikah salonu için 500 TL zam yapılması kararı alındı.

Buna göre; Mimarsinan nikah salonunda belediye mesai saatleri içerisinde 3 bin TL olan tarife ücreti 3 bin 500 TL’ye çıktı. Ayrıca Mimarsinan nikah salonunda belediye mesai saatleri dışındaki tarife ücreti de 3 bin TL’den 3 bin 500 TL’ye yükseldi.

Spor A.Ş. Tesislerinde 842 bin sporsever bir araya geldi
Başkan'dan Sivas Caddesi Esnafına Tatlı İkramı
Kayseri'de Dirençli Kent Farkındalık Çalışmaları
Kocasinan Akademi ile İstihdama ve Aile Ekonomisine Destek
Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakamlara Ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Bülteni: Eleştiriler ve Beklentiler
