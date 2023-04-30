Melikgazi'de Öğrencilere Sıfır Atıkla İlgili Farkındalık Eğitimi

Melikgazi Belediyesi, çevreye verdiği önemi gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle devam ettirerek, Geri Dönüşüm Tesisi'nde öğrencileri bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

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  • 30.04.2023 11:25
  • Güncelleme: 30.04.2023 11:49
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Melikgazi'de Öğrencilere Sıfır Atıkla İlgili Farkındalık Eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, çevreye verdiği önemi gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle devam ettirerek, Geri Dönüşüm Tesisi’nde öğrencileri bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ‘Sıfır Atık’ konusunda ilçe genelinde hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İnsan nüfusunun artmasıyla tüketimin giderek hızlandığı; doğal kaynakların azaldığı günümüzde sıfır atık projesi ile israfın önüne geçmeye ve çocuklara yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Melikgazi’de toplanan kâğıt, metal, plastik, cam, pil, yağ ve tekstil gibi tonlarca ürünün geri dönüşümü sağlanıyor. Çalışmalarımız oldukça önemli. Bu bakımdan aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi hizmet veren Geri Dönüşüm Tesisimizde okullara ve kurumlara eğitimler veriyoruz. Atlas Koleji 4. sınıf öğrencilerine sıfır atık ile ilgili eğitim verdik. Eğitimde çocuklara yetkili arkadaşlarımız hangi konteynere ne atılır, çevre kirliliği ve boyutları, elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ile sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm yöntemleri, geri dönüşüm kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Atık bilincinin oluşması ve sıfır atık anlayışının daha geniş kitlelere ulaşması için belediyemizde birçok çalışmalar yaptık. Sıfır atık konusunda ödüller aldık. İlçemizde geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına büyük emek veriyoruz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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