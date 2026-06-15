Melikgazi'de Organik Üretici Pazarı İçin Kayıtlar Başlıyor

Başvurular 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü saat 16.00’da sona erecek. Üreticiler, kendi bahçe ve tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri aracısız şekilde doğrudan tüketiciye sunma imkânı bulacak. Böylece hem üretici emeğinin karşılığını alacak hem de vatandaşlar taze ve güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilecek.

Başvuru sürecinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, kimlik fotokopisi, bir adet fotoğraf ve kayıt ücreti makbuzu ibraz edilmesi gerekiyor. ÇKS belgesinde yer almayan ürünlerin satışı yasak olacak; halden veya marketten alınan ürünlerin pazarda satışına izin verilmeyecek. Kurallara aykırı satış tespit edilmesi halinde tahsis edilen yer iptal edilecek. Ayrıca her üretici yalnızca bir pazaryerinde satış yapabilecek.

Başvurular, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet binasındaki Zabıta Amirliği’ne şahsen yapılacak. Detaylı bilgi almak isteyenler 0352 2521890 numaralı telefondan belediye ile iletişime geçebilecek.

Organik Üretici Pazarı ile hem üreticilerin kazançlarının artması hem de vatandaşların sağlıklı ve doğal ürünlere ulaşması hedefleniyor.