Melikgazi’de, Osmanlı Mahallesi’nin yolları yenileniyor

1.5 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bölgeye yapılan yatırımlar hakkında müjdeler verdi.

Mahalle Muhtarı Beytullah Üregen ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, İpekten Sokak sakinlerinin yol yenileme talebine hızlıca yanıt verdiklerini belirterek “ Melikgazi Belediyesi olarak sürekli sahalardayız. Eskişehir Bağları Bölgemizde Osmanlı Mahallemizdeyiz. Osmanlı Mahallesi Muhtarımız Beytullah Üregen’le beraber mahallemizin eksikliklerini bir bir gideriyoruz. İpekten Sokaktayız. Burada oldukça yoğun talep vardı. Yol eskimişti, yeni mazgallar koyarak bu yolun çok daha güzel olmasını sağlayacak şekilde çalışmalara başladık. Şu anda freze çalışması devam ediyor, yolu söküyoruz, birkaç gün içerisinde yol tamamen yenilenmiş olacak. Aynı zamanda hemen yakınımızdaki Osmanlı Merkez Camii’nin çevresine güzel bir sosyal tesis yapıyoruz. Çay kahve içmek isteyen aileler, emeklilerimiz orada vakit geçirecekler. Çok güzel bir tesis oluyor, tefrişi yakında başlayacak. Akıl Küpü Kütüphanemizi tamamladık, tefrişi devam ediyor. Yakında hepsinin açılışını birlikte yapacağız. Selçuklu Mahallemize kır nikah salonu ve taziye evi yapıyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi Mahallelerimize hitap edecek olan diş hastanesi yapıyoruz. Osmanlı Mahallemizde mükemmel bir düğün salonunu inşallah tekrar hizmete açıyoruz. Düğün salonumuz eskimişti, onu yeniledik. Evlenecek çiftlerimizin gerçekten çok güzel bir ortamda nikahları kıyılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum”dedi.