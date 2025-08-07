Melikgazi'de perde Arkası Tiyatro Oyunu sahnelenecek

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan oyuna tüm tiyatro severleri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde kültür sanat faaliyetlerinin daha fazla vatandaşlarımıza ulaşması ve yaygınlaşması adına etkinliklerimize ve programlarımıza devam ediyoruz. Sahne Melikgazi'miz ile kültürel anlamda ve sosyal açıdan önemli katkılar sağlayacağına inandığımız tiyatrolar ile vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, kültürel canlılığı artırmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyemiz ev sahipliğinde Sahne Melikgazi kapsamında düzenleyeceğimiz tiyatromuza emek ve gönül veren genç oyuncularımızla tiyatro severlerimizi buluşturacağız. Perde Arkası oyunu 9 Ağustos Cumartesi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 19.00'da sahnelenecek. Tiyatroya ilgili duyan tüm hemşehrilerimizi ücretsiz düzenleyeceğimiz oyunumuzu izlemeye davet ediyorum.” dedi.