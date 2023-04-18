Melikgazi'de sahur buluşması

Melikgazi Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla Hunat Camii'nde düzenlediği programda sahur etkinliği gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 18.04.2023 14:23
  • Güncelleme: 18.04.2023 14:39
  • 83
Melikgazi'de sahur buluşması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla Hunat Camii’nde düzenlediği programda sahur etkinliği gerçekleştirdi.

Ramazan Ayı’nın özünde birlik, beraberlik ile paylaşma gibi değerlerin olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile ulvi duyguları pekiştirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hunat Camii’nde vatandaşlarımızla birlikte Kadir Gecesi’nin rahmetiyle, sahur soframızı paylaştık. Ramazan Ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. Bu programlar; gelecek neslin yetişebilmesi ve gelecek yıllara bu değerlerimizi koruyarak aktarabilmemiz için çok önemli. Rabb’im, birliğimizi ve muhabbetimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Tüm Kayserili hemşerilerimin birlik ve beraberlik içinde, sevdikleri ve aileleriyle nice mutlu bayramlara erişmesi temenni ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti

Özhaseki, Kayserispor’u ziyaret etti

İYİ Partili Özhan: 'Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır'

İYİ Partili Özhan: “Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır”

Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Kayseri'de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Kayseri’de 1 milyon 26 bin 10 kişi oy kullanacak

Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

Çanakkale muharebelerinin anma günü için Kayserili annelere çağrı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den çiftçiye 11,5 milyon tl'lik 400 ton tohum desteği

Büyükşehir’den çiftçiye 11,5 milyon tl’lik 400 ton tohum desteği

YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: 'Meclis'e 100 milletvekiliyle gireceğiz'

YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: “Meclis’e 100 milletvekiliyle gireceğiz”

DAHA FAZLA
Kayserispor yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Kayserispor yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Bakan Akar: 'Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır'

Bakan Akar: 'Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır'

Bakan Akar'dan 'yerli ve milli savunma sanayii' vurgusu

Bakan Akar'dan 'yerli ve milli savunma sanayii' vurgusu

Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı

Lokomotifin çarptığı tır hurdaya döndü: 1 yaralı