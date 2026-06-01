Melikgazi'de sayıları hızla artan tekel bayiler için önemli karar

Melikgazi Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 24 gündem maddesi meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca alkollü içki satış ve tüketim yerleri(tekel bayi vs.) ile ilgili yeni bir düzenleme getirildi. 8. gündem maddesinde yer alan konu ile alkollü içki satış ve tüketim yerleri(tekel bayi vs.) işletme ruhsatı almak için bina sakinlerinden yüzde 50+1 muvafakat alınması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Konuya ilişkin konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; ”Geçen hafta tekel bayilerinin sayısının hızla arttığını, binalara sorun oluşturduğunu, en azından binadan muvafakat alınması, gerekirse birinci katta muvafakat alınması konusu demiştik. Komisyonumuz toplantıları yapmış. Burada birinci kattan değil ama bina genelinden yüzde 51, 50+1 muvafakat alınmasını uygun görmüş. Bu şekilde de inşallah geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda bulunan bir başka gündem maddesinde ise Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden meclis üyelerinin yerine yeni üye seçimleri yer aldı. Yeniden Refah Partisi Meclis üyeleri Vahap Ekinci, Sebahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz’ın üyesi oldukları İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon’ları için yerine üye seçimi talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sebahattin Demirel’in yerine Mehmet Çifçi, İmar Komisyonu’nda Vahap Ekinci’nin istifası ile boşalan üyeliğe Sami Yağmur’un seçilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi.