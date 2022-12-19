Melikgazi'de Şehitler cami Sona Yaklaşıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Yeniköy Mahallesi'nde yapılan Şehitler Cami tamamlanarak yakında hizmete girecek.

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  • 19.12.2022 12:24
  • Güncelleme: 19.12.2022 12:30
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Melikgazi'de Şehitler cami Sona Yaklaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Yeniköy Mahallesi’nde yapılan Şehitler Cami tamamlanarak yakında hizmete girecek.

Melikgazi için hizmetlerin açılış yılı olan 2023 yılında caminin hizmete açılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "29 bin metrekare alanda hem Şehitler Parkımız var hem de camimiz burada yükseliyor. Şuana kadar Kayseri ve civarında şehit olmuş, burada defin olmuş tüm şehitlerimizin isimleri burada yaşayacak. Şehit aileleri ve gazilerimiz için burada güzel bir sosyal tesisi yapacağız. Manevi ortamı olacak inşallah. 640 metrekare alanda inşa ettiğimiz camide 512 kişilik ana ibadet alanı ve 190 kişilik de bayan bölümü bulunuyor. Camimizde büyük kısım tamamlandı. 2023 yılı açılışlar yılı olacak demiştim. İnşallah 2023 yılında camimizi yaparak ibadete açacağız. Melikgazi’de sadece cami değil okul, sosyal tesis, park ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçları da bir bir gideriyoruz. Bu çerçevede hayırseverimiz Davut İsmail Bayırbaşı’na bu güzel hayrı ve destekleri için teşekkür ederim. Tamamlandığında adına yakışır güzellikte olacak camimizin şimdiden Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim. İhtiyaç olan yerlerde ihtiyaca yönelik çalışma yapıyoruz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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