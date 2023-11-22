Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Sosyal ve kültürel programlarla farklı etkinlikleri vatandaşların beğenisine sunan Melikgazi Belediyesi, 'Sonsuzluk Kervanı' adlı şiir ve müzik programı düzenleyecek.

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  • 22.11.2023 16:07
  • Güncelleme: 22.11.2023 16:44
Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sosyal ve kültürel programlarla farklı etkinlikleri vatandaşların beğenisine sunan Melikgazi Belediyesi, ‘Sonsuzluk Kervanı’ adlı şiir ve müzik programı düzenleyecek.

‘Sonsuzluk Kervanı’ programı ile vatandaşları şiir ve sohbet dolu bir akşam beklediğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’de televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, sanatçılarımız Dursun Ali Erzincanlı, Mikail Şimşek ve Rıdvan Böke’nin katılımlarıyla gerçekleşecek olan ’Sonsuzluk Kervanı’ programı düzenleyeceğiz. Kayseri’miz sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir. Melikgazi Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenledik. Teknik işlerimizin yanında sanatsal ve kültürel işler yapmayı da ihmal etmiyoruz. Düzenlediğimiz programda Serdar Tuncer okuduğu şiirler ile kulaklarımızın pasını silecek. Sohbetler edecek ve birbirinden güzel şiirlere hep birlikte eşlik edeceğiz. 24 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

İHA

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