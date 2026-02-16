Melikgazi'de Sosyal Tesislerde eğitim çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri’nde eğitim gören KPSS, okuma-yazma kursu ve E-KPSS kursiyerlerini ve Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitimde öncü bir model olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde çeşitli eğitimleri, sportif faaliyetleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal tesisimizde çeşitli eğitimler veriyoruz, sportif faaliyetlere destek oluyoruz. Bugün de Tınaztepe Sosyal Tesisleri’ndeyiz. Buraya güzel bir kütüphane açmıştık. Akıl Küpü Kütüphanemiz yoğun bir şekilde tüm öğrenciler tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda da özellikle KPSS vasıtasıyla devlet memuru olmak isteyen kardeşlerimiz var. Birçok sınıfımızda yoğun bir taleple E-KPSS ve KPSS kursu açmış bulunuyoruz. Buradaki öğrencilerimizi ziyaret ettik, gerçekten sınıflar tıklım tıklım dolu. Dolayısıyla şu anda sosyal tesislerimiz eğitim amaçlı da güzel bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda spor salonumuz yine dolu, çocuklarımız voleybol, basketbol oynuyor, okullar bu alanı kullanıyorlar. Burada da birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız sosyalleşiyorlar, eğitim alıyorlar, sportif faaliyetler yapabiliyorlar. Özellikle Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde yüzme havuzumuzun olması buraya ayrı bir değer katıyor. Yüzme havuzumuzu yenilediğimiz için burada da oldukça yoğun taleple karşılaşıyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.