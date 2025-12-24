Melikgazi’de talep ve öneriler için yapay zeka asistanı tasarlanıyor

  • Haberler
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni yapay zeka programı tasarladıklarını duyurarak, 'Yapay Zeka Asistanı Mega ile bizlere talep ve önerilerinizi dilediğiniz gibi iletebiliyorsunuz. Peki yeni bir uygulamaya daha ne dersiniz? 24 saat hizmet verecek yeni projemizin tanıtımını çok yakında yapacağız' dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin yapay zeka asistanı Mega, 2025 yılı Ekim ayının sonlarında faliyete geçmişti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni yapay zeka programı için toplantı gerçekleştirdiklerini, geliştirecekleri yeni yapay zekanın 24 saat hizmet vereceğini vurguladı. Başkan Palancıoğlu, “Yapay Zeka Asistanı Mega ile bizlere talep ve önerilerinizi dilediğiniz gibi iletebiliyorsunuz. Peki yeni bir uygulamaya daha ne dersiniz? Başkan Yardımcılarımız, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüz (AR-GE) ve Bilgi İşlem Müdürlüğümüzle tasarladığımız yeni hizmetimiz için toplantı gerçekleştirdik. 24 saat hizmet verecek yeni projemizin tanıtımını çok yakında yapacağız” açıklamalarında bulundu.

