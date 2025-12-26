Melikgazi'de Tarihi Değerlere Vefa: 20 Proje ile geçmişe köprü

Melikgazi’de yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilçenin tarihi ve kültürel kimliğini korunmayı amaçladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz tarihi eserlerin yoğun olduğu bir ilçe. Melikgazi ilçemizde tarihi yapıların restore edilerek günümüz hizmetine sunulması çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. İlçemizin somut kültürel miraslarından olan konak, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması yanında yapılara fonksiyon yükleyerek yeniden işlevlendiriyoruz. Çalışmalarımızla sadece fiziksel yapıların yenilenmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bir kentin hafızasının yaşatılmasını da sağlıyoruz. Yapıların mimari dokularını titizlikle korurken, peyzaj ve çevre düzenleme işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yapılan her restorasyon çalışmamız şehrimize ve ilçemize değer katan kalıcı bir hizmet olarak öne çıkıyor. İlçemizde göreve geldiğimiz günden bu yana Gön Han, Köşk Medrese, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Bakkaloğlu Konağı, tarihi çeşmeler gibi birçok yapının içinde yer aldığı 20 adet restorasyon çalışması yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Restorasyon uzun süren ve özverili bir çalışma. O yüzden emek veren gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.