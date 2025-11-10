Melikgazi'de 'eski mahalle isimleri' yaşatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda Melikgazi'de eski mahalle isimlerinin yaşatılması adına isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Melikgazi'de 'eski mahalle isimleri' yaşatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi ve 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda; Melikgazi ilçesi Hunat, Cumhuriyet, Gülük Mahalleleri’nde yer alan eski mahalle isimlerinin yaşatılması adına uygun cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu talepte yer alan mahallelerde isimsiz sokak/caddelere verilecek isimler ise şu şekilde;
Gülük Mahallesi – Bozatlıpaşa Sokak, Gülük Mahallesi – Danacılar Sokak, Gülük Mahallesi – Hacımansur Sokak, Gülük Mahallesi –  Kabasakal Sokak, Gülük Mahallesi –  Karaimam Sokak, Gülük Mahallesi –  Karakürkçü Sokak, Gülük Mahallesi – Kubaroğlu Sokak, Gülük Mahallesi – Küçükmustafa Sokak, Gülük Mahallesi - Tahirağa Sokak, Cumhuriyet Mahallesi – İslimpaşa Sokak, Hunat Mahallesi – Gavremzade Sokak, Hunat Mahallesi – Hallaçoğlu Sokak, Hunat Mahallesi –Seyitgazi Sokak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişiye yasal işlem
Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişiye yasal işlem
Çukurca'dan Geldiler, Çanakkale Müzesini Gezdiler
Çukurca'dan Geldiler, Çanakkale Müzesini Gezdiler
Alsancak'ta 400 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı
Alsancak’ta 400 Milyon TL’lik Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 'Gümüş Yollar' Projesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Gümüş Yollar" Projesi
Talas Atatürk Bulvarı'ndaki Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
Talas Atatürk Bulvarı'ndaki Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
Zabıta'tan Uyarı: 'Kaldırımlar yayaların, yollar araçların'
Zabıta'tan Uyarı: 'Kaldırımlar yayaların, yollar araçların'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!