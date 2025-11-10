Melikgazi'de 'eski mahalle isimleri' yaşatılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda Melikgazi'de eski mahalle isimlerinin yaşatılması adına isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi ve 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda; Melikgazi ilçesi Hunat, Cumhuriyet, Gülük Mahalleleri’nde yer alan eski mahalle isimlerinin yaşatılması adına uygun cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.
Söz konusu talepte yer alan mahallelerde isimsiz sokak/caddelere verilecek isimler ise şu şekilde;
Gülük Mahallesi – Bozatlıpaşa Sokak, Gülük Mahallesi – Danacılar Sokak, Gülük Mahallesi – Hacımansur Sokak, Gülük Mahallesi – Kabasakal Sokak, Gülük Mahallesi – Karaimam Sokak, Gülük Mahallesi – Karakürkçü Sokak, Gülük Mahallesi – Kubaroğlu Sokak, Gülük Mahallesi – Küçükmustafa Sokak, Gülük Mahallesi - Tahirağa Sokak, Cumhuriyet Mahallesi – İslimpaşa Sokak, Hunat Mahallesi – Gavremzade Sokak, Hunat Mahallesi – Hallaçoğlu Sokak, Hunat Mahallesi –Seyitgazi Sokak.