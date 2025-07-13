Melikgazi'de Tiyatroya Açılan Kalpler: '12 Jüri' Seyirciyle Buluştu

Mektep Melikgazi çatısı altında Belediye Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, seyirciye güçlü bir duygusal deneyim yaşattı. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sanata verdikleri önemi vurgulayarak şöyle konuştu:

“Kültür ve sanat, bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli değerlerdendir. Biz de bu anlayışla, halkımızı tiyatro gibi etkileyici sanat dallarıyla buluşturmayı görev biliyoruz. Gençlerimizin bu etkinliklerde yer alması ve sanata ilgi göstermesi ise bizi ayrı bir sevindiriyor.”