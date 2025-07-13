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Melikgazi'de Tiyatroya Açılan Kalpler: '12 Jüri' Seyirciyle Buluştu

Melikgazi Belediyesi, sanatın kalbini ilçede yeniden attırmaya devam ediyor. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumun her kesimine dokunan belediye, son olarak etkileyici anlatımıyla öne çıkan '12 Jüri' adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturdu.

Melikgazi'de Tiyatroya Açılan Kalpler: '12 Jüri' Seyirciyle Buluştu

Mektep Melikgazi çatısı altında Belediye Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, seyirciye güçlü bir duygusal deneyim yaşattı. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sanata verdikleri önemi vurgulayarak şöyle konuştu:

“Kültür ve sanat, bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli değerlerdendir. Biz de bu anlayışla, halkımızı tiyatro gibi etkileyici sanat dallarıyla buluşturmayı görev biliyoruz. Gençlerimizin bu etkinliklerde yer alması ve sanata ilgi göstermesi ise bizi ayrı bir sevindiriyor.”

Oyunun oyunculuk performansları ve sahne tasarımı büyük beğeni toplarken, salonu dolduran seyirciler unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinliğin sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Melikgazi Belediyesi, “Sanat Melikgazi” ve “Mektep Melikgazi” projeleriyle ilçede kültür-sanat rüzgârını estirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

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