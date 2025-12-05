Melikgazi’de tüm sosyal tesisler tek bir dijital platformda toplandı

Melikgazi Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm sosyal tesislerini tek bir web sayfasında bir araya getirdi.

Tasarımdan, yazılım geliştirmeye, veri düzenlemeden teknik entegrasyona kadar tüm süreçlerin belediyenin kendi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülerek hayata geçirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak günümüzün ve teknolojinin gereklerine uygun olarak hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Dijital dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüren belediye olarak vatandaşlarımız, belediyeye gelmeden birçok işlemi online olarak gerçekleştirebiliyor. Yine bu kapsamda vatandaşlarımızın daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak üzere tüm sosyal tesislerimizi https://tesisler.melikgazi.bel.tr ' de topladık. Akıl küpü kütüphaneleri, teknoloji atölyeleri, aşevi, spor salonları, kafeler, ikinci bahar evleri, kurs merkezleri ve oyuncak kütüphanesi gibi birçok tesis artık tek bir platform üzerinden kapsamlı şekilde incelenebiliyor. Yeni oluşturulan platform sayesinde vatandaşlarımız; tesislerin genel özelliklerinden adres ve iletişim bilgilerine, hizmet verilen saatlerden açılan kurs ve etkinliklere kadar tüm bilgilere tek bir sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca tesislerde sunulan hizmetlerimize yönelik online başvuru ve kayıt işlemleri de yine aynı platform üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bizim tüm tesislerimiz, her yaştan vatandaşa hitap eden geniş bir hizmet yelpazesi sunarak sosyal yaşamdan eğitime, spordan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda güçlü bir alt yapı oluşturuyor. Bu platformumuz düzenli olarak güncellenecek ve zamanla da yeni özelliklerle daha da geliştirilecek. Melikgazi'mizde hem niteliği hem de hızlı ve etkin hizmet etmemizi sağlayacak olan dijitalleşme çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.