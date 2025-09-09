Melikgazi'de Üç Mahalleye İki Yeni Okul Projesi

Okullar açıldığında, çevredeki okullardaki öğrencilerin nakil edilmesi planlanıyor. Bu sayede sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Proje ile ilgili yapılan açıklamalarda, Melikgazi’nin eğitime olan desteğinin devam ettiği vurgulanırken, yeni okulların inşaatının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

İki ilkokul ve ortaokulun inşaatı, Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir Mahalleleri'nde, bu bölgelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa ediliyor. Projenin hayırsever katkılarıyla hızla ilerlediği ifade ediliyor.

Ayrıca, peyzaj düzenlemeleri ve oyun alanlarının yapımına başlandığı, asfalt ve parke çalışmalarının ardından okulların bir ay içinde eğitime hazır hale geleceği bildirildi.

Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte, mevcut okullardaki kalabalık sınıfların rahatlaması bekleniyor. Bu projeler, Melikgazi’nin eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.