Melikgazi'de Üretici Köy Pazarı için Kura Çekimi Yapıldı

Melikgazi Belediyesi, 3 semtte bulunan ’Üretici Pazarı’nda satış yapacak olan üreticiler için kura çekimi yaptı. Çekilen kurada 354 üreticinin yeri belirlendi.

Üreticiden tüketiciye organik ürünlerin köy pazarlarında olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’mizde her yıl açmış olduğumuz köy pazarlarımıza yoğun ilgi var. Hem yerel üreticimiz hem de halkımız pazarlarımızdan oldukça memnun. Bu çerçevede biz de yerleri belirlemek için kura çektik. Üretici pazarımız Keykubat, İldem ve Tacettin Veli Mahallesi pazar yerinde gerçekleşecek. İldem Köy Pazarı, Salı, Perşembe, Keykubat, Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi, Tacettin Veli Köy Pazarı ise Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri açık olacak. Pazar açılış saatini hafta içi sabah 07.00, hafta sonu 08.00 olarak belirledik. 239 üretici Tacettin Veli, 103 üretici İldem, 12 üretici Keykubat köy pazarında satış yapacak. İlçemizde çok sayıda yerli üreticimiz bulunmakta. Köy pazarlarımızda hem yerli üreticilerimiz ürünlerinin satışını yapıyor, hem de vatandaşlarımız yerli sebze ve meyve ihtiyacını karşılayabiliyor. Organik ürün satan pazarları çok önemli bizde belediye olarak bu pazarlara değer veriyoruz. Organik ürünlerin vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde ulaşmasını ve bu işi hakkıyla yapan üreticilerimizin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Kura çekilişimizin halkımız ve Melikgazi’miz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.