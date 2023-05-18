Melikgazi'de Vezneler Haftasonu Açık

Melikgazi Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin ilk taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için 19 Mayıs Cuma ve hafta sonu veznelerini açık tutacak.

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  • 18.05.2023 12:33
  • Güncelleme: 18.05.2023 13:05
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Melikgazi'de Vezneler Haftasonu Açık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin ilk taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için 19 Mayıs Cuma ve hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Vergilerin birinci taksitlerinin son günü 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Vatandaşlarımızın vergi ödemelerini kolaylaştırmak adına her ödeme döneminde olduğu gibi bu dönemde de birçok kolaylık sağlamaya devam ediyor. Veznelerde sıkışıklık ve kargaşaya meydan vermemek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hatırlatma yapmak istedik. Belediyemiz de emlak vergisi ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Kredi kartı, taksitlendirme, EFT, internetten ödeme, posta çeki ile ödeme gibi tüm imkânlar mükelleflerin emrindedir. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için vezneler 19 Mayıs Cuma ve haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca hafta içi de akşam saat 19.00’a kadar veznelerimiz açık olacak. Ödenen vergiler ilçemize hizmet olarak yansıyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

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İHA

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