Melikgazi'de yağmur suyu kanalları periyodik olarak temizleniyor

Melikgazi Belediyesi, yağmur suyu kanalların temizlenmesi, kanal açma ve mazgal temizliği yaparak su baskınlarının önüne geçmek için kanalları temizleyerek yağış sonrasına hazır ve güvenli hale getiriyor.

Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun hızlı bir şekilde akışını sağlayan mazgalları temizlediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yağmur suyu kanallarının düzenli temizliğini yaparak suyun sorunsuz akışını sağlamak ve su baskınlarını önlemek için çalışıyoruz. Sürekli temizleyerek açık ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Ani yağışlara karşı dere, menfez ve yağmur suyu hatlarının temizliklerini periyodik olarak yapıyoruz. Titizlikle yürütülen çalışmalarda yaz boyunca içerisinde biriken çamur, yaprak ve atıklarla tıkanan mazgalları ve kanalları temizleyerek yağış sonrasına hazır hale getiriyoruz. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılan bazı çöpler ve yabancı maddeler, suyun akışını engelliyor, hatların tıkanmasına ve arızalanmasına neden oluyor. Tıkanan kanallar taşarak hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de çevremizde maddi zararlara neden oluyor. Bu ilçe hepimizin, daha sağlıklı, daha temiz bir ilçe için lütfen daha duyarlı olalım. Özverili ile çalışarak emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.