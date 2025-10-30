Melikgazi’de yapay zeka asistanı: Mega hizmette

Melikgazi Belediyesi, vatandaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapay zekâ destekli asistan “MEGA”yı hizmete aldı. MEGA, belediyenin çağrı merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden vatandaşlara anında destek sağlayarak Melikgazi’de hizmette yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Ulakbel altyapısına entegre edilen MEGA, vatandaşların taleplerine en kısa sürede yanıt verebilmek için özel olarak tasarlandı. Bu yenilikçi adımla Melikgazi Belediyesi, bölgede yapay zekâyı hizmet süreçlerinde aktif olarak kullanan ilk belediye konumuna ulaştı.

Yapay zekâ asistanı MEGA; vatandaşların talep oluşturma, talep sonucu öğrenme, borç sorgulama ve bilgi alma işlemlerinde yardımcı oluyor. Sistem, ortalama 2 dakika içinde yanıt üreterek hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir iletişim sağlıyor.

Ulakbel altyapısı üzerinden yürütülen bu dijital dönüşüm süreciyle, tüm kaynaklardan 2025 yılı içerisinde 140.468 telefon görüşmesi ve 43.917 WhatsApp etkileşimi başarıyla gerçekleştirildi.

Yapay zekâ destekli sistem sayesinde vatandaşların bekleme süresi önemli ölçüde azalırken belediye hizmetleri 7/24 erişilebilir hale geldi ve kaynaklar daha verimli kullanılmaya başlandı.

Çağın gerektirdiği dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknolojide öncü, hizmette güncel olma hedefiyle yenilikçi projelerin devam edeceğini belirterek emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.