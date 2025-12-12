Melikgazi'de Yaşam Alanları Modern Bir Görünüme Kavuşuyor

  • Haberler
Yaptığı çalışmalarla ilçenin estetik dokusuna da değer katan Melikgazi Belediyesi, Küçükali (Battalgazi) Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanında yaptığı yaya yolu, otopark düzenleme ve parke döşeme çalışmalarıyla hem güvenliği artırıyor hem de yaşam alanlarını modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor.

20 Bloğu Kapsayan Bölgede Yaya Yolu ve Otopark Düzenlemesi İşi 

Örnek ve referans kentsel dönüşüm projeleri ile Küçükali (Battalgazi) Mahallesi’nin çehresini güzelleştirmeye devam ettirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz her geçen yıl düzenli ve imarlı bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Melikgazi olarak yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar, parklar ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Melikgazi’de her mahalleye eşit şekilde hizmet ulaştırmak için gayret ediyoruz. İlçemizin farklı noktalarında başlattığımız yaya yolu ve otopark düzenleme yatırımlarını da bir yandan titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda Küçükali (Battalgazi) Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanındaki 20 adet bloğu kapsayan bölgede parke, bordür, yaya yolu ve otopark çalışması yapılıyor. Bu bölgede nisan ayından beri çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yollarını da sıcak asfalt yaparak daha güzel hale getiriyoruz. Parkesi, bordürü, otopark ve kaldırımları ile büyük bir alanda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimiz daha güçlü, konforlu, estetik ve modern bir çevreye sahip olacak. Melikgazi'mizin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak olan tüm çalışmalarımızın hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

 

 

Haber Merkezi

