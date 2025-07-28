Melikgazi'de Yaz Akşamları

Melikgazi Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında' Tay 2' sinema filmi, İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çocuklar ve aileleri ile buluştu.

Melikgazi'de Yaz Akşamları

Tay 2 filminin izleyicilere manevi ve içten duygular aktardığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak insanların yüzünü güldürecek programlar düzenlemeye, kültüre, sanata önem vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda her hafta bir mahallemizde bir sinema etkinliğimiz oluyor. Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda eğitici içeriği ve sürükleyici bir hikayesi olan Tay 2 filmini gösterime sunduk. 'Tay 2: Ebabil Takımı', Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğu anlatıyor. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çeken filme açık alanda ilgi oldukça yoğundu. Miniklerimiz filmi izlerken ailecek birlik ve beraberlik içinde keyifli anlar yaşadı ve etkinlikten mutlulukla ayrıldı. Bu tür etkinlikler vatandaşlar arasındaki kaynaşmayı da artırıyor. Yaz akşamlarının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarımız için sinema günlerimiz devam edecek. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Merkezi

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