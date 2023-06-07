Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için MELMEK çerçevesinde 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen yaz kurslarının kayıtları başladı.

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  • 07.06.2023 16:52
  • Güncelleme: 07.06.2023 17:27
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Melikgazi'de yaz kursları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için MELMEK çerçevesinde 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen yaz kurslarının kayıtları başladı.

Her yıl binlerce çocuğun yaz kurslarına katılarak hem eğlendiğini hem de zamanını verimli kullandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Edebiyattan sanata, spordan bilime, gastronomiden teknolojiye birçok branşın bulunduğu 7-14 yaş arası çocuklar için yaz okulları kurs kayıtlarımız başladı. 7-14 yaş arası çocuklar kurslarımıza ücretsiz olarak başvuru yapabilir. Kayıtlar için www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilir veya 2521665-67 nolu numarada bilgi alabilirsiniz. Yaz boyu devam edecek kurslarda çocuklar hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanma şansı yakalayacak. 23 tesis, 11 alan, 64 branşta başlayacak olan yaz kurslarında yaz dönemi boyunca ücretsiz eğitim verilecek. Zihinsel ve bedensel gelişimlerini artırması hedeflenen bu eğitimlerde, çocuklar yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirirken, boş zamanlarını da en güzel ve aktif şekilde kullanacak” dedi.

İHA

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