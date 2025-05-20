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Melikgazi'de Yeni Daireler ve İşyerleri İçin Büyük Gün Yaklaşıyor

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi ve Anbar Mahalleleri'nde toplam 114 daire ve 4 dükkanlık projenin kat karşılığı ihale aşaması yaklaşıyor.

Melikgazi'de Yeni Daireler ve İşyerleri İçin Büyük Gün Yaklaşıyor

İlk ihale, 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleşecek ve 58 daire yeni sahipleriyle buluşacak. Ardından, 3 Haziran Salı günü saat 14.30’da Anbar Mahallesi’nde 56 daire ve 4 dükkanın ihalesi yapılacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehri daha modern hale getirmek adına çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtiyor. Başkan, “Kentsel dönüşüm projelerimizle sadece eski evleri yenilemiyoruz, aynı zamanda çevre düzenlemeleriyle şehrimize güzellik katıyoruz. Bu yeni ihale de bu anlayışımızın bir parçası,” diyor.
İhalelere katılmak ve detaylı bilgi almak için başvuru linklerine göz atabilir, Melikgazi’nin geleceğine katkıda bulunmak isteyen tüm müteahhitleri davet ediyorsunuz.
Daha güzel, daha dayanıklı ve modern bir Melikgazi için adımlar atılıyor; heyecanınızı paylaşmaya hazır olun!

İhale Bilgileri ve Detaylar:

Haber Merkezi

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