Melikgazi'de Yeni Yol ile Güvenli ve Konforlu Ulaşım

Gerçekleştirilen çalışmalarla, yolların güvenliği ve konforu artırılmış durumda. Melikgazi Belediyesi, ilçede hem ana arterlerde hem de mahalle aralarında çeşitli yenileme projeleri yürütüyor. Bu bağlamda, imara açılan yeni yollarla ulaşımın modernizasyonuna katkı sağlanıyor.

Esentepe Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Doğanyurt Caddesi'nin asfalt yenileme işlemi de gerçekleştirildi. Yeni yol, altyapı güçlendirme ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları ile donatıldı. Toplamda 2500 ton asfalt kullanılarak yapılan bu yol, Belsin'e giriş ve çıkışları da kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Belediyenin hedefi, bu tür yatırımlarla bölge trafiğine önemli katkılar sağlamak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak. Yeni yolun Esentepe Mahallesi ve Melikgazi için hayırlı olması dileğiyle, bu projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediliyor.