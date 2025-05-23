Melikgazi'de Yenilikçi Yatay Mimari Projesi İlerliyor

Proje, iki katlı yapılarıyla Kayseri’de örnek bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. İçerisinde sosyal tesisler, parklar ve çocuk oyun alanları barındıran bu yeni site, şehir merkezine yakın konumuyla da dikkat çekiyor. Projenin, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek bir mahalle ortamı yaratması bekleniyor.

Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu evler, peyzaj düzenlemesi, otopark alanları ve çatılarında güneş enerjisi sistemleri ile donatılmış durumda. Ayrıca, yağmur suyu toplama alanlarıyla da çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.

Müteahhit firmaların hızlı ilerleyişiyle birlikte, bu projeyle Melikgazi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesi amaçlanıyor. Proje, hem vatandaşların taleplerine yanıt vermeyi hem de ilçenin estetik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Melikgazi Belediyesi, bu tür projelerin yaygınlaştırılmasını planlıyor ve ilçenin geleceği için umut verici bir adım atmış durumda.