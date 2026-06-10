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Melikgazi'de 'Yıl Sonu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Emek veren, üreten, sanata ve zanaata değer katan tüm kursiyerleri ve eğitmenleri sergi için tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Kursiyerlerimiz yalnızca yeni yetenekler edinmekle kalmıyor, aynı zamanda üretime aktif şekilde katılıyor. İnsanların eğitim alması çok önemli ama kurslarımıza katılan vatandaşlarımız aynı zamanda terapi gibi günlerini geçiriyor' dedi.

Melikgazi'de 'Yıl Sonu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi’de düzenlenen törenle kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin "Yıl Sonu Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kurslardaki kursiyerlerin yaptığı eserler Atölye Melikgazi ile ürüne dönüşeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediye’mizin kursları ilçemizde oldukça fazla ilgi görüyor. Kursiyerlerimiz yalnızca yeni yetenekler edinmekle kalmıyor, aynı zamanda üretime aktif şekilde katılıyor. İnsanların eğitim alması çok önemli ama kurslarımıza katılan vatandaşlarımız aynı zamanda terapi gibi günlerini geçiriyor. Hem kendilerini daha faydalı hissediyor hem de sosyalleşiyor. Kurslarımızdaki kursiyerlerimizin yaptığı bu eserler Atölye Melikgazi ile artık ürüne dönüşecek. Biz hem yurtiçi hem de yurtdışına satılabilir ve pazarlanabilir ürünler üretmek adına Atölye Melikgazi adında bir proje başlattık. İlk Atölye Melikgazi’yi de inşallah Mimarsinan Mahallesi’nde açıyoruz. Daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi’yi açacağız. Burada bizim tasarlattığımız ve eğitimini verdiğimiz bir ürünün üretimini hanımlarımız yapacak. Malzemeler bizden olacak. Belediye olarak üretilen belli sayıda her ürünü biz satın alacağız. Ürün başına da ödeme yapacağız.  Böylece bir müddet sonra kadınlar üretime katılmış olacak ve kazandıklarıyla kendi ev ekonomilerine de destek olacaklar. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Bu projeye de katkı sunmanızı diliyorum. Bu vesile ile tüm kursiyerlerimizin yeteneklerini sergilediği yıl sonu sergimizin hayırlı olmasını diler, emekleri için kursiyerlerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Haber Merkezi

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