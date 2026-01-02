Melikgazi'de Yıllık 9000 Ton Atık Geri Dönüşümle Ekonomiye Kazandırılıyor

Cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler ve tekstil atıkları ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılmakta. Bu süreçle birlikte daha temiz bir Melikgazi hedefleniyor. Ayrıca, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tedarik edilen “Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı” geri dönüşüme yeni bir ivme kazandırıyor. Bu araç, mahalleleri ve okulları gezerek sıfır atık konusunda bilinçlendirme sağlarken, aynı zamanda atıkları toplayarak temiz bir çevre oluşturmayı amaçlıyor.

Geri dönüşüm, Melikgazi Belediyesi'nin öncelikli konularından biri olarak öne çıkıyor. Her hafta binlerce binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanması sağlanıyor. Ayrıca, 400 adet Sıfır Atık Toplama Ekipmanı ile ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması hizmeti sunuluyor. Melikgazi Belediyesi’nin Sıfır Atık ve Eğitim Tesisi, Türkiye'de referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. Binlerce öğrenci, bu tesislerde sıfır atık konusunda eğitim alıyor.

Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm alanındaki çalışmalarını artırarak çevre koruma bilincini yaymayı ve sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamayı hedefliyor.