Melikgazi'deki İşletmeler Dijital Rehbere İşleniyor

Akıllı Belediyecilik kapsamında dijital dönüşüm hamlelerine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’müz tarafından geliştirilen Yönetim Bilişim Sistemi ile tam entegre çalışan CBS tabanlı ruhsat uygulamasıyla, ilçedeki tüm ruhsatlı işletmelerimizi bulundukları parsel üzerinde mekânsal olarak dijital haritaya işlendi. Yeni nesil uygulama, belediye personelinin çalışma verimliliğini üst seviyeye taşıyor. Sahada çalışan personelimiz, akıllı cihazlar üzerinden sokak bazlı sorgulama yaparak ruhsatlı iş yerlerini konum bazlı olarak anlık görüntüleyebiliyor. Hem ofis hem de saha ortamında kullanılabilen bu sistem sayesinde, Melikgazi’mizin ticari envanteri analiz edilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuştu. Uygulama kapsamında, belediye birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, işletmeler harita üzerinde belirli kategorilere göre gruplandırıldı. Bu kapsamda; gıda üretim ve satış noktaları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler, kent estetiğini ilgilendiren dış alan ve tente kullanımı olan işletmeler gibi birçok grup, tematik haritalar üzerinde farklı renk ve simgelerle gösteriliyor.” dedi.

"Melikgazi’nin Dijital Rehberi Oluşturuluyor”

Bu sistemin, denetim, planlama ve operasyonel süreçlerin çok daha hızlı, etkin ve veriye dayalı bir şekilde yürütülmesine olanak tanıdığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Modern belediyecilikte veri çok önemli. Teknolojik altyapımızı her geçen gün güncelleyerek hemşerilerimize daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyoruz. CBS tabanlı ruhsat uygulamamızla ilçemizin ticari dokusunu dijital bir rehbere dönüştürdük. Tematik haritalar sayesinde hangi bölgede hangi sektörün yoğunlaştığını görebiliyor, denetimlerimizi daha sağlıklı planlıyoruz. Akıllı şehircilik uygulamalarımızla Melikgazi’mizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."