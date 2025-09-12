Melikgazi'den 15'den Fazla Sağlık Ocağı: Germir'de ASM ve 112 Acil İstasyonu Açıldı

Açılış töreninde yeni açılışların müjdesini veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Güzel bir sağlık ocağının açılışını yapıyoruz. Birçok hayırseverimizle projeler gerçekleştiriyoruz. Hayırseverimiz Mehmet Amca ağzı dualı, samimi, güzel bir insandı. Corona dönemine denk geldi, biz sözleşmeleri imzaladık ama maalesef coronaya yakalanarak vefat etti. Hacı Mehmet Yıldırım’ı rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun. Sonrasında bazı işlemler gerçekleşti ve kendisinin aklında ilk yatırım olan aile sağlık merkezini yapmış olduk. Buraya yeni bir yatırımı da Sağlık Müdürlüğümüz yapacaklar. Daha sonrasında tamamlanacak bir konut projesi var. Konut projesini tamamladıktan sonra temeli atılmış yarım kalmış bir cami inşaatı var. Onu da inşallah Mehmet amcanın adına yapmak istiyoruz. Sağlık konusunda Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ihtiyaçların büyük bir kısmını karşılamış olduk, bütün ihtiyaçlar neredeyse tamamlandı. Yakında inşallah bitmiş olan üç tane daha sağlık ocağımız var. Biri Selçuklu Mahallemizde bulunan Türkkan Ailesi ile yaptığımız aile sağlık merkezi, diğeri Mehmet Hisar amcayla cami yapmıştık, Yukarı TOKİ‘de sağlık ocağı yaptık, onun açılışını yapacağız. Aynı şekilde Şirintepe Mahallemizde Çataloğlu Ailesi ile yaptığımız aile sağlık merkezi, Bahçelievler Mahallemizde dördüncü sağlık ocağının şu anda tamamlanması söz konusu, onu açacağız. Keykubat’ta bir sağlık ocağımız var, onun inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla sağlık konusunda Melikgazi‘de sorunumuz yok, 15’in üzerinde sağlık ocağını ilçemize kazandırdık. Sağlık Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Çok iyi bir uyum içerisinde İl ve İlçe Sağlık Müdürlerimizle birlikte Melikgazi’ye yapılacak en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak Devlet Hastanesinin İldem Bölgesine yapılması ile ilgili Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız da dahil olmak üzere herkesin gayretiyle sonuç verdiği ve 600 yataklı Devlet Hastanesinin İldem’e Yeşilyurt Bölgesine yapılması kesinleşti. Dolayısıyla Melikgazi'nin sağlıkla ilgili birçok sorunu çözülmüş oldu. Zaten okulla ilgili biliyorsunuz Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Şu anda iki tane okul temel atmamız var. İki tane okul açılışımız var. Dolayısıyla okullarla ilgili de muazzam bir gayret içerisindeyiz. Kütüphane konusunda Esentepe‘de, İldem Bölgesi’nde, Osmanlı Mahallesi’nde olmak üzere tam üç kütüphanemiz bitti. İkisi faaliyete başladı açılışlarını yapmamıştık. Bu üçünün inşallah açılışlarını yapacağız. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki Cuma gününe, sağlık ocağı, Kur’an kursu ve cami olmak üzere Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu kompleksinin Gültepe Mahallesi’ndeki açılışını yapacağız. Daha sonrasında birçok açılışımız olacak. Açılışları, temel atmaları ne zaman yapsak, hangi tarihe sıkıştırsak bilemiyoruz. Cenab-ı Allah bereketlendirsin.” dedi.

Hayırseverin oğlu Murat Yıldırım yapılan sağlık merkezi için büyük çaba gösteren Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, “ Melikgazi Belediye Başkanımız inanılmaz çalışkan birisi. Sağlık hizmetleri noktasında en ufak bir sorun yaşamadık. Arsa temini veya yatırımın hayat bulması noktasında emin olabilirsin benden daha fazla sağlığa hakim birisi. Çok şanslı bir İl Müdürüyüm. Siyasilerimiz, Belediye Başkanlarımız, büyüklerimiz biz daha onlara söylemeden bizim adımıza bizden çok daha fazla emek vererek burada sağlık hizmetlerinin daha iyi olması noktasında gayret gösteriyorlar.” dedi.

İş başarma egzersizi alışkanlığı sayesinde Melikgazi’de ve Kayseri’de yatırım hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde planlandığını belirten Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Başkan Palancıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Çopuroğlu: “Cuma günü Palancıoğlu günü!”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cuma günlerinde Başkan Palancıoğlu’nun açılış, temel atma gibi törenlerinin yoğunlukta olduğunu belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Burada bir gün ilan etmek istiyorum. Salı günü sanayicilerle bir araya geliyoruz, sanayiciler günü diyoruz. Çarşamba günü çarşıda oluyoruz, çarşı günü ilan ediyoruz. Müsaadenizle bugünden itibaren Cuma gününü Palancıoğlu günü ilan ediyorum. Palancıoğlu varsa Cuma günü ya açılış vardır ya temel atma vardır. Daha haftaya başlamadan Cuma günkü programı söyledi Başkanım. Allah selamet versin. Yatırım yapmak isteyenleri sıraya koymuş, açılışları sıraya koymuş. Kendisini tebrik etmek istiyorum. Buradan bir hakkı da teslim etmemiz lazım. Sayın Başkanımız ‘salça günleri’ demişti. Geldiğimiz noktada bu etkinlik şehir içi festival havasına dönüştü, herkes mutlu. Öyle bir hizmeti de hayata geçirdi. Kamu ile yerelin destek verdiği bir sağlık modeli Kayseri’de icra ediliyor. Bunu da uygulayan, hayata geçiren Palancıoğlu. Ben kendisini tebrik ediyorum.”