Melikgazi'den 30 Tırlık Yardım Malzemesi Gazze için Yola Çıktı

Melikgazi Belediyesi işgalin gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazze halkını yalnız bırakmıyor. İsrail’in binlerce sivil masumu acımasızca katlettiği Gazze’ye yardım için, Melikgazi Belediyesi yeni yardım tırlarını uğurladı.

30 TIRLIK İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GAZZE YOLUNDA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını, son yüzyılda görülen en büyük zalimlik olarak nitelendiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazze’yi unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız. Belki son yüzyılda gördüğümüz en büyük zalimliklerden bir tanesini, masum insanların ölümünü canlı yayında bütün dünya izliyor. Biz elimizden gelen desteği vermek durumundayız, oradaki masum sivilleri, yavrularımızı hatırlamak zorundayız. Onlara dualarımız devam ediyor; bunun yanında da elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugüne kadar İHH vasıtasıyla toplamda 30 tırlık malzemeyi Gazze’ye gönderiyoruz. Yardım tırı olarak giden araçta yatak, yorgan, battaniye, yastık gibi herhangi bir metal içermeyen malzemeler mevcut. Çünkü kapıdan girerken sıkıntı olmayacak malzemeler olması lazım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Başkan Yardımcım Turan Bey olmak üzere tüm arkadaşlarımız hakikaten özveriyle çalıştılar. Meclis üyemiz Ali Mazıcıoğlu Bey İHH ile bağlantıları kurdu ve Gazze’ye girişin yolunu açtı. Cenab-ı Allah inşallah daha önce gönderdiğimiz gibi bu tırların da güvenli bir şekilde Gazze’ye ulaşmasını nasip eylesin. Dua ediyoruz, inşallah buradaki kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar son bulur, güvenli ve rahat bir şekilde hayatlarına devam ederler. İsrail’in yapmış olduğu bu zulüm de tarihe bir kara leke olarak geçecektir.”