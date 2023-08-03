Melikgazi'den 35 daire ihale ile satılacak

Kentsel dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için çalışan Melikgazi Belediyesi 16 Ağustos Çarşamba günü ihale ile Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde bulunan 35 adet dairenin satışını gerçekleştirecek.

İhalenin 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehrimizin kalkınması, ilçemizin daha da güzelleşmesi için tüm mesai arkadaşlarımızla gayret gösteriyoruz. Birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapıyor vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşturuyoruz. Bu çerçevede Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesinde bulunan 35 adet dairenin ihale ile satışını yapacağız. 3+1 ve 2+1 olmak üzere 120 metrekareden 175 metrekareye kadar daireler yer alıyor. İhale şartnamesini almak için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze gelebilir yada www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve dairelerle ilgili de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden bilgi alabilirler. İhaleye 16 Ağustos Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilirsiniz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Kazım Karabekir ve Anbar Mahallemiz yaptığımız tüm çalışmalarla daha prestijli hale geliyor. Gelişiyor ve büyüyor. Melikgazi’mizin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İhaleye katılmak isteyen tüm hemşerilerimizi daire satış ihalemize bekleriz” dedi.