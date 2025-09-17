  • Haberler
Melikgazi'den 5 Bin Öğrenciye Çanta Ve Kırtasiye Desteği

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

Hizmette sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitimi ve öğrencilerimizi her zaman destekliyoruz. İlçemizde ikamet eden çocuklarımızın her konuda yanındayız. En büyük desteğimiz onlara nitelikli güzel okullar yapmak oldu. Melikgazi’ye yeni okullar yaparken aynı zamanda ihtiyacı olan okullarımızın bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın daha nitelikli ve konforlu okullarda eğitim almalarını sağlamak. Melikgazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda ilk ve ortaokulda okuyan 5 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Okullar açılmadan önce birçok çanta ve kırtasiye setimizi öğrencilerimizin evlerine ulaştırmıştık. Hazırladığımız kırtasiye setimiz, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin eksiksiz eğitime başlamalarına ve ailelerin okul masraflarına katkı sağlıyor. Desteklerimizle onların eğitim yolculuğuna küçük ama anlamlı bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimin her aşamasında öğrencilerimize ve velilere destek olmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılı ilçemize, ülkemize, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Haber Merkezi

