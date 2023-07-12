Melikgazi'den 54 daire 3 dükkan için kentsel dönüşüm ihalesi

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi 54 daire ve 3 adet dükkandan oluşan bir blok için kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirdi.

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  • 12.07.2023 12:32
  • Güncelleme: 12.07.2023 13:27
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Melikgazi'den 54 daire 3 dükkan için kentsel dönüşüm ihalesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi 54 daire ve 3 adet dükkândan oluşan bir blok için kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirdi.

1 blok, 54 daire, 3 dükkan için ihale gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümdeki hızı ve kalitesiyle de referans olmaya devam ediyor. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt’ta kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz. Peyderpey ihalelerimizi yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz. Bugün 1 blok, 54 daire, 3 dükkanı kapsayan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm İhalesi’ni gerçekleştirdik. Bloklarımızı kısa sürede bitirecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. İhaleyi kazanan firmamızı tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Çok kısa bir sürede bloğumuz bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

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İHA

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