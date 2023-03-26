Melikgazi'den arıcılık ekonomisine destek

Vatandaşların ilgi duydukları meslek dallarında bilgilendirilmesi yönünde kurslar düzenleyen Melikgazi Belediyesi MELMEK’te arıcılık ve buna ilave olarak uygulamalı bahçe bakımı eğitimi veriyor.

Kursların haftada 2 gün olmak üzere devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Birçok branşta kurslar açarak, özellikle kadınların aile bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlama noktasında meslek eğitimleri vererek onlara katkı sunuyoruz. Bu eğitimde toprak çeşitleri, sulama, iklim ve bitki örtüsü, bahçe bitkileri, sebze ve meyveler, gübreleme, çiçek bakımı ve otomatik sulama, çim ekimi, ilaçlama ile budama konularında kursiyerlerimiz bilgi sahibi oluyor. Kayseri’de arıcılığın avantajları büyük. Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. İlçemizde tarımı özendiren çalışmalar yapıyor, bu çerçevede çiftçilerimize tohumlar da dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza kursumuzda haftada iki gün olmak üzere toplamda 84 saat eğitim veriliyor. Arıcılık, toprağa tabii olmaması nedeniyle başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından yapılabilen tarımsal bir faaliyet. Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede üretimin genişlemesi yayılması ve çoğalması gerekiyor. Bu derslerle vatandaşlarımızın şuurlu üretim ve yetiştiricilik yapmaları sağlanıyor. Bahçe bakımı, ağaç dikimi ve aşılama gibi bilgileri öğreniyorlar. Bu konularda meslek edinmek ve kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekleriz” dedi.